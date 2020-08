Stiri pe aceeasi tema

- Mai este mai puțin de o luna pana la inceputul scolii si apar infinite dileme. Scenariul galben ar fi cel mai simplu de aplicat in scoli, sunt de parere directorii unitatilor de invatamant din Capitala. La polul opus, planul verde este cel mai de greu de pus in practica. De unde spatii in salile de…

- “In mediul rural, spre exemplu, unde sunt mai puțini copii și structura școlii permite venirea mai multor copii la ore, bineințeles ca pot merge toți atata timp cat localitatea se afla in scenariul verde. Același scenariu verde, insa, nu poate fi aplicat pentru București din cauza infrastructurii…

- Pe data de 14, va incepe noul an scolar preuniversitar, cand majoritatea elevilor vor merge la scoala. Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca au fost stabilite trei scenarii in functie de care scolile ar putea fi inchise total sau partial, pe baza numarului de noi infectii cu COVID-19 la mia de locuitori…

- Ziarul Unirea Județul Alba, pregatit pentru SCENARIUL VERDE de incepere a anului școlar: 20 de elevi pe clasa și perioade de teleșcoala in școlile cu mulți copii Joi, 6 august 2020, a avut loc la Alba Iulia o prima intalnire a reprezentanților administrației locale cu directorii de școli și gradinițe…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca in fiecare scoala au fost elaborate trei scenarii in functie de numarul de bolnavi din localitate. Decizia finala va fi luata local de Comandamentul judetean pentru Situatii de Urgenta, a spus presedintele. Scenariul verde presupune ca toti elevii merg la scoala,…

- Ministrul Educatiei a dat detalii la Antena 3 despre cum va incepe noul an scolar 2020-2021 in functie de cele trei scenarii prezentate de presedinte. Principalele declaratii ale ministrului Educatiei despre inceperea noului an scolar Este foarte clar ca incepe scoala. Elevii trebuie sa fie…

- Klaus Iohannis a declarat faptul ca pe 14 septembrie va incepe noul an școlar, iar majoritatea elevilor se vor intoarce la ore intr-un regim normal. Au fost elaborate trei scenarii pentru fiecare școala in parte la nivel județean. Citește și: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie incepe noul an…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca o decizie in privinta inceperii anului scolar va fi luata in functie de evolutia situatiei epidemiologice si a precizat ca, cel mai probabil, scenariul „hibrid”, in care, prin rotatie, unii elevi vor merge la scoala, iar altii vor face ore online, ar…