Începerea anului școlar, în impas - Profesorii cu boli cronice se tem să revină la catedră Profesorii care sufera de boli cronice se tem sa se intoarca la catedra. Unii dintre ei ar putea preda online, dar asta ar adanci deficitul de dascali, cu atat mai mult cu cat mulți dintre cei care au ajuns la varsta pensionarii au cerut sa se retraga, anunța MEDIAFAX. Daniela Andrica are astm bronsic si se teme sa mearga la scoala ca sa nu se infecteze cu noul coronavirus. Ea preda limba germana de 20 de ani. In acest timp, i-au trecut prin mana, peste 5.000 de copii. Spune ca niciodata nu i-a fost atat de greu ca in acest an, cand trebuie aleaga intre elevi si sanatatea ei. Daca se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii care sufera de boli cronice se tem sa se intoarca la catedra. Unii dintre ei ar putea preda online, dar asta ar adanci deficitul de dascali, cu atat mai mult cu cat mulți dintre cei care au ajuns la varsta pensionarii au cerut sa se retraga, informeaza Mediafax.

- Profesorii care sufera de boli cronice se tem sa se intoarca la catedra. Unii dintre ei ar putea preda online, dar asta ar adanci deficitul de dascali, cu atat mai mult cu cat mulți dintre cei care au ajuns la...

- Profesorii vor intra in prima linie dupa inceperea anului scolar in lupta cu coronavirusul, dar in prezent sunt intr-o stare de deruta si de nemultumire din cauza confuziei create de Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste masurile de protectie in scoli, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor…

- AN SCOLAR 2020-2021. "Principiul este urmatorul: Copilul sa fie triat, in sensul ca acest copil nu are temperatura, simptome, probleme pe care sa le raspandeasca in școala. Triajul respectiv, acuma poate ca o sa șocheze de ce spun, dar triajul minimal poate sa-l faca și un personal nemedical.…

- Mai sunt doua saptamani pana la inceperea școlii. „Libertatea” dialogheaza cu toți actorii implicați in viața școlii sa iși spuna temerile, sa iși prezinte propunerile și sa dezbata cele mai bune soluții.Doua saptamani. Doua saptamani pe care profesorii le dedicau de obicei planificarii primului semestru,…

- Profesorii vor intra in prima linie dupa inceperea anului scolar in lupta cu coronavirusul, dar in prezent sunt intr-o stare de deruta si de nemultumire din cauza confuziei create de Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste masurile de protectie in scoli, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca profesorii vor participa la stagii de pregatire online, chiar inainte de inceperea anului școlar."Vreau sa ma asigur ca se vor rezolva toate problemele din invașamant. Ma intereseaza cum incepe școala, cum sunt pregatoite cadrele didactice.…

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz solicita public ministrului educației, Monica Anisie, o comunicare clara privind inceperea noului an școlar. ”Profesorii, elevii și parinții, așteapta un raspuns clar privind inceperea anului școlar din partea ministrului educației, doamna Monica Anisie, care…