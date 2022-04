Începe vremea rea de Paște: meteorologii au emis Cod galben Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, in intervalul 24 aprilie, ora 16:00 – 25 aprilie, ora 3:00, in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin intensificari ale vantului (viteze in general de 55-75 km/h), vijelii, descarcari electrice, local averse ce vor avea si caracter torential.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

