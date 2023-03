Stiri pe aceeasi tema

- Vizita in Rusia a presedintelui Chinei, Xi Jinping, si aprofundarea relatiilor intra in contradictie cu initiativele de pace ale Beijingului, in contextul in care liderul chinez pare sa contribuie la consolidarea pozitiei presedintelui Vladimir Putin, conform cotidianului The New York Times, citat de…

- Vladimir Putin a publicat un articol in ziarul chinez Zhenmin Jibao in care a evaluat relațiile dintre Moscova și Beijing. Materialul in limba rusa a aparut pe site-ul Kremlinului.Articolul este programat sa coincida cu inceputul vizitei președintelui chinez Xi Jinping in Rusia, care va incepe pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti, 14 martie, ca miza campaniei militare din Ucraina o reprezinta "insasi existenta Rusiei ca stat", informeaza Agerpres preluand agențiile de știri EFE și Reuters. Liderul de la Kremlin a mai afirmat ca economia rusa a facut fata sanctiunilor occidentale…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Conform surselor citate de Reuters, care au dorit sa li se pastreze anonimatul data fiind sensibilitatea subiectului, deplasarea liderului chinez in Rusia se va desfasura mai devreme decat se prevedea.Ministerul chinez de Externe nu a raspuns pentru moment la o solicitare de comentarii privind posibilitatea…

- In spatele deciziei de a intensifica brusc ajutorul militar occidental pentru Ucraina se afla o ingrijorare care exista in unele capitale ca timpul ar putea fi de partea Rusiei, scrie The Wall Street Journal . Aceasta ingrijorare sugereaza ca fereastra de oportunitate pentru Ucraina este limitata ca…

- Liderul belarus Alexander Lukașenko a declarat marți, 24 ianuarie, ca i s-a cerut sa incheie un pact de neagresiune cu Ucraina, relateaza agenția de stat de știri Belta, citand mai multe comentarii in care acesta sugereaza ca vede Kievul ca pe o potențiala amenințare, potrivit Reuters . Lukașenko, un…

- Vladimir Putin si Xi Jinping, au discutat vineri, prin videoconferinta, despre modalitati de intensificare a relatiilor bilaterale, in contextul tensiunilor Moscovei cu Occidentul, ca urmare a razboiului din Ucraina.