Începe vânzarea noilor abonamente la serviciul de parcare Timpark Șoferii care doresc sa beneficieze de tichete de parcare pe strazile din Timișoara in cursul anului viitor sunt așteptați de luni la sediul Timpark. Din 12 decembrie demareaza operațiunea de emitere a noilor tichete de parcare. In principiu, prețurile sunt identice cu cele de anul trecut, singura diferența apare ca urmare a existenței unor noi ... The post Incepe vanzarea noilor abonamente la serviciul de parcare Timpark appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

