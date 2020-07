Începe vânătoarea de pacienți COVID-19 plecați din spital. Anunțul lui ORBAN Pacienții care sunt infectați cu noul coronavirus și s-au externat la cerere din spital, vor fi cautați acum, a declarat luni seara premierul Ludovic Orban la Digi 24. Acesta spune ca autoritațile nu cunosc la acest moment ce efect a avut externarea la cerere a aaproape o mie de persoane, dar le atrage atenția acelora care știu ca sunt infectați și nu se izoleaza și infecteaza alte persoane, atunci vor raspunde penal. Iata principalele declarații ale premierului: - Am suplimentat cu peste o mie de cadre medicale pentru lupta anti Covid - Despre intarzierea Legii carantinei: Am facut proiectul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

