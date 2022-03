Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, marți seara, ca fortele americane americane ”nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru a-i apara pe aliatii din NATO”. El a promis ca presedintele rus Vladimir Putin va plati pe termen lung chiar și daca va obtine avantaje pe campul de lupta din…

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a atacat marti dur pe liderul rus Vladimir Putin, numindu-l un „dictator” care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. Vladimir Putin „s-a inselat”, „suntem pregatiti, suntem uniti”, a spus Biden in primul sau discurs despre Starea Uniunii la Washington, potrivit…

- Presedintele american Joe Biden anunta ca Departamentul de Justitie al SUA se va indrepta impotriva ilegalitatilor comise de oligarhii rusi. "Ne unim fortele cu aliatii europeni sa le gasim si sa le confiscam iahturile, apartamentele de lux, avioanele private", afirma Biden. Fii la curent…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat, in primul sau discurs despre Starea Uniunii, ca Vladimir Putin "a urmarit sa zguduie temeliile lumii libere" prin atacul asupra Ucrainei, crezand ca "lumea se va uita in alta parte", relateaza CNN. "Dar a calculat foarte gresit", a adaugat Biden. El a sustinut…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. "Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale",…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o „videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni luni la ora 22:00, ora Romaniei, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit Reuters.

- Președintele american Joe Biden le-a promis, joi, membrilor NATO din Europa Centrala și de Est mai mult sprijin militar, pe masura ce crește ingrijorarea cu privire la comasarea de trupe rusești la granița cu Ucraina, potrivit Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a avut o videoconferinta cu principalii sai aliati europeni in urma discutiei neconcludente purtate marti cu liderul rus Vladimir Putin, a anuntat miercuri purtatorul de cuvint al guvernului german Steffen Seibert, citat de agentia de presa dpa. Biden a vorbit marti seara…