Începe valul de concedieri în marile companii din Europa. Ce se întâmplă în România Iata cateva dintre companiile care au anunțat reduceri de personal incepand cu luna ianuarie, potrivit datelor Reuters : Industria auto* AUTOLIV : producatorul suedez de airbaguri și centuri de siguranța a declarat pe 8 iunie ca intenționeaza sa reduca aproximativ 8.000 de locuri de munca, ceea ce echivaleaza cu aproximativ 11% din posturile directe și indirecte ale companiei.* STELLANTIS : constructorul auto a convenit cu sindicatele in februarie sa elimine pana la 2.000 de lucratori de la operațiunile sale din Italia prin concedieri voluntare. La 28 iunie, a anunțat ca intenționeaza sa inchida… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

