Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza, incepand de luni, 7 decembrie, pana vineri, 11 decembrie, sub egida aniversarii a 75 de ani de la inființarea Universitații – UMFST 75, Zilele Universitații, un eveniment cu tradiție…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade", prof. univ. dr. Leonard Azamfirei este un vizionar, un profesionist care vede "the big picture" in dezvoltarea universitații. Astfel, dupa modelul marilor universitați din lume, Universitatea de Medicina, Farmacie,…

- Compartimentul Relații Publice din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a informat miercuri, 25 noiembrie, ca UMFST a incheiat un acord de colaborare cu Southwestern Christian University, Bethany, Oklahoma, SUA, in vederea dezvoltarii…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș va construi și administra Spitalul Clinic Universitar ,,George Emil Palade", care este gandit ca o componenta a Parcului Universitar Științific și Tehnologic ,,Novum Forum", iar pentru inființarea…

- Reprezentanții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș au anunțat marți, 17 noiembrie, faptul ca organizația studențeasca ESTIEM – European Students of Industrial Engineering and Management, lanseaza o provocare studenților UMFST, fiind…

- Compartimentul Relații Publice din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ,,George Emil Palade" din Targu Mureș a transmis joi, 29 octombrie, faptul ca UMFST lanseaza proiectul Junior Researcher Academy, care iși propune sa susțina excelența in cercetare și inovare…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a fost inclusa, in premiera, in prestigiosul clasament academic World Subject Rankings 2021, la domeniul Medicina (Clinical and Health). Potrivit rectorului instituției, prof.dr Leonard Azamfirei, rezultatele…

- Unitatea de Suport Medical COVID-19, construita prin reamenajarea salii polivalente de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” iși va dubla capacitatea de la terapie...