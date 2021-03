Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii arata ca, in Romania vaccinarea cu Johnson & Johnson ar putea sa inceapa la jumatatea lunii aprilie. Vaccinul se administreaza intr-o singura doza si, potrivit studiilor, are o eficacitate de 67% in prevenirea infectiei COVID-19 simptomatice.

- Ministrul Sanatatii explica modul in care functioneaza vaccinul Johnson & Johnson, al patrulea aprobat in Uniunea Europeana. Vaccinul utilizeaza un adenovirus inofensiv, care nu se poate inmulti (replica) in organismul uman. ”Vaccinul dezvoltat de Janssen, divizia farmaceutica a companiei…

- "Cu toții avem cel puțin un prieten sau o ruda nehotarata cand vine vorba de vaccinare. Daca vrei sa le arați ca vaccinul funcționeaza, acum ai un nou exemplu puternic, chiar din randul medicilor. Dupa vaccinarea impotriva COVID-19, cazurile de infectare in randul personalului medical din Romania au…

- Chiar și dupa ce vi s-a administrat a doua doza de vaccin, este recomandat sa continuați sa purtați masca de protecție și sa respectați regulile de distanțare sociala. Vaccinul va protejeaza pe dumneavoastra, purtarea maștii ii protejeaza pe cei din jur care nu au fost inca vaccinați, a transmis Ministerul…

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația din ziua de 14 ianuarie a.c., ora 17.00, este urmatoarea: 1. Numar de persoane vaccinate…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a aprobat astazi extinderea campaniei de vaccinare antigripala anuala a Ministerului Sanatații pentru toata populația, fara a mai exista o prioritizare la vaccinare pentru grupele de risc, anunța hotnews . Vaccinul antigripal va putea fi administrat gratuit in cabinetele…