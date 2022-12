Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania.…

- Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta demararea unui program pilot de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare pentru a proteja populatia in fata unui sezon gripal care se anunta a fi „dificil”, vaccinarea urmand a fi efectuata doar de farmacistii care au absolvit cursuri de pregatire…

- „Nu se poate face dintr-o data, trebuie sa existe o instruire specifica a farmacistilor sau a acelora care fac acest lucru. Am avut discutii cu universitatile de medicina si farmacie incat in curicula de pregatire a studenților dar și ulterior sa existe posibilitatea unei instruiri care sa permita dezvoltarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca, in luna august, fata de luna iulie a fost o crestere semnificativa a persoanelor care au solicitat de la medicul de familie prescriptia pentru iodura de potasiu, fiind vorba de o crestere de la 1.200 in iulie la 230.000 in august. Sunt aproximativ…

- Vaccinarea antigripala este recomandata tuturor copiilor peste 6 luni in fiecare an, pentru a-i proteja de forme severe de boala, care pot duce chiar la deces. Pana la 30% dintre copii sunt infectati anual cu virusul gripal. Medicul pediatru Ilinca Tranulis atrage atentia, intr-un podcast dedicat subiectului…