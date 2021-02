Începe vaccinarea cadrelor didactice! In perioada 24 februarie – 10 martie, personalul care iși desfașoara activitatea in sistemul de invațamant se va putea vaccina cu serurile AstraZeneca (pentru persoanele de pana in 55 de ani) și Pfizer (recomandat și persoanelor cu varste de peste 56 de ani). Programarea pentru vaccinare se va realiza prin intermediul unitaților de invațamant. [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

