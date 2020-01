Începe vaccinarea anti-HPV: „Cancerul de col uterin ucide şi prin ignoranţă” Fetele cu varsta cuprinsa intre 11 si 14 ani urmeaza sa fie vaccinate gratuit in cabinetele medicilor de familie, aici incadrandu-se fetele pentru care parintii au solicitat vaccinarea in anii 2017 si 2018, dar si cele care au trecut de aceasta varsta daca au solicitat. Schema de vaccinare include doua doze pentru persoanele la care vaccinarea este initiata la varste cuprinse intre 11 si 14 ani si trei doze pentru persoanele la care vaccin (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

