Stiri pe aceeasi tema

- Agenția americana a medicamentului a aprobat in regim de urgența utilizarea vaccinului produs de Pfizer. Imunizarea va incepe in cateva zile, iar prima persoana vaccinata din Statele Unite va fi președintele Donald Trump, in mai puțin de 24 de ore.

- Americanii afla joi daca li se poate administra vaccinul Pfizer/BioNTech. In caz favorabil, de luni ar putea incepe campania de vaccinare. Saptamana viitoare ar putea primi unda verde si vaccinul Moderna, informeaza Mediafax. Joi este ziua in care americanii afla daca se pot vaccina sau nu…

- Agenția medicamentului din Statele Unite a confirmat ca vaccinul Pfizer-BioNTech este eficient in proporție de 95% intr-o evaluare facuta inaintea aprobarii serului pentru utilizare in aceasta țara, scrie BBC, citeaza digi24.ro.

- Agenția medicamentului din Statele Unite a confirmat ca vaccinul Pfizer-BioNTech este eficient in proporție de 95% intr-o evaluare facuta inaintea aprobarii serului pentru utilizare in aceasta țara, scrie BBC.

- Americanii vor putea fi vaccinati impotriva maladiei COVID-19 intr-un ritm accelerat, potrivit unui calendar de vaccinare in Statele Unite, ale carui etape principale au fost prezentate luni de AFP. In zilele urmatoare: primele autorizari 10 decembrie: Un comitet consultativ al Agentiei americane pentru…

- Marea Britanie a anunțat ca marți, 8 decembrie, va incepe campania de vaccinare a populației impotriva noului coronavirus. Potrivit premierului Boris Johnson, aceasta va fi cea mai ampla campanie de vaccinare din istoria țarii. Chris Hopson, directorul serviciului national de asistenta medicala din…

- Marea Britanie a acceptat recomandarea primita de Agenția independenta de reglementare a medicamentelor și produselor medicale (MHRA) de a aproba vaccinul Covid-19 Pfizer-BioNTech pentru utilizare și a comandat deja 40 de milioane de doze. Distribuția și vaccinarea va incepe chiar de saptamana viitoare,…

- Organizația Mondiala Sanatații (OMS) a raportat, joi, o creștere record a numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial, cu 338.779 de cazuri in 24 de ore, pe fondul creșterii infecțiilor in Europa. Europa a raportat 96.996 de cazuri noi, fiind cel mai mare total la nivelul regiunii consemnat…