Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a anunțat, vineri, inceperea urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu Tariceanu pentru luare de mita și a dispus sechestru asigurator pe bunurile imobile ale acestuia, in cuantum de 800.000 de dolari (3.204.640 lei) Procurorii precizeaza ca, in calitate de prim ministru, Popescu-Tariceanu Calin Constantin Anton ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007-2008, de la reprezentantii unei companii austriece, foloase materiale in valoare de 800.000 USD, constand in plata unor servicii de consultanta. "Suspectul Popescu-Tariceanu Calin Constantin Anton,…