- Mii de angajați ai MAI și ai Poliției Locale se vor asigura ca sunt respectate masurile de siguranța in toate cele 4 zile și nopți de festival, la cea de-a șaptea ediție UNTOLD, care a inceput joi, la Cluj-Napoca.

- Doi tineri de 16 si 17 ani sunt acuzați ca au furat un rucsac care conținea mai multe bunuri, printre care și suma de 60.000 de lei din vestiarul unei sali de fitness din Sectorul 2 a Capitalei. Adolescenții au fost reținuți sambata de polițiști, in urma mai multor percheziții, a transmis duminica Poliția…

- Autoritatile buzoiene se pregatesc pentru noul val de Covid-19, in conditiile in care numarul de noi imbolnaviri creste de la o zi la alta. Pentru inceput, specialistii iau in calcul internarea bolnavilor infectati cu SARS-CoV-2 in sectiile de Infectioase din Buzau si Ramnicu Sarat.

- Autoritațile din Spania au extradat in Moldova membrul unui grup al organizației internaționale „Borman” pentru continuarea investigarii circulației ilegale a peste 10 kg de hașiș, in perioada anilor 2016-2017. Anterior anunțarii lui in cautare, ofițerii de investigație ai INI, de comun cu procurorii…

- Autoritațile locale și centrale, dar și numeroase companii și organizații care desfașoara activitați pentru copii, din Romania și din lume, au pregatit un 1 IUNIE de poveste pentru toți copiii mici și mari… 1 Iunie 2022 se anunța o zi incarcata de bucurie, de jocuri, de rasete, de cadouri și de multa…

- Autoritatile austriece nu vor mai cere persoanelor care intra in tara sa prezente dovada vaccinarii impotriva COVID-19 sau ca au trecut prin boala, conform unei modificari a reglementarilor care urmeaza sa intre in vigoare de luni, relateaza sambata dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Autoritatile din Targoviste au incercat, timp de mai multe ore, sa gaseasca si sa tranchilizeze o leoaica, despre care, mai multi localnici, au declarat ca au observat-o libera. Deocamdata, insa, animalul salbatic nu a fost gasit, iar alerta nu a fost ridicata.