Aproximativ 300.000 de persoane sunt asteptate sa intre, incepand de joi, 9 septembrie, pe portile Festivalului UNTOLD, cumulat in cele patru zile de desfasurare.

Organizatorii au anuntat ca in fiecare zi sunt asteptate cate 70.000-75.000 de persoane din peste 100 de tari.

"Participa persoane din peste 100 de tari. Anul acesta avem o limita de 75.000 de persoane zilnic impusa de autoritati. In 2019 am avut circa 100.000 de persoane zilnic. Deci, in anul acesta va fi 70-75% din participarea de la editia precedenta", a declarat managerul UNTOLD, Bogdan Buta.

Pentru buna desfasurare…