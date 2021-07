Stiri pe aceeasi tema

- Asta dupa ce cu patru zile in urma ponderea acestei variante in totalul noilor cazuri era de circa 20%, conform declarațiilor de vineri ale ministrului francez al sanatatii, Olivier Veran.''Exista un risc real ca epidemia sa se relanseze din nou vara aceasta in Franta'', a avertizat el in timpul unei…

- Pana duminica, summitul reuneste lideri din Germania, Franta, Italia, Marea Britanie, Canada, Japonia si Statele Unite in statiunea balneara Carbis Bay din sud-vestul Angliei. Este primul summit international major pentru presedintele american, Joe Biden, la care participa in cadrul unui turneu de o…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta. "Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia…

- Suedia a inregistrat in ultima saptamana cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa si numarul pacientilor internati la terapie intensiva este cel mai mare inregistrat de tara de la inceputul pandemiei, relateaza The Guardian potrivit news.ro. Tara scandinava, care…