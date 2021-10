Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Mugurel Vrabete, chitaristul și compozitorul trupei Holograf, a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca a fost infectat cu COVID-19. Colegul lui Dan Bittman a petrecut noua zile in spital, s-a vindecat complet și acum ii lauda pe medicii care au avut grija de el, spune ca „sistemul…

- „Masterchef” revine la Pro TV, iar Chef Hadad, Chef Foa și Chef Dumitrescu sunt cei care vor juriza concurenții. Bucatarul Radu Dumitrescu e cel care a atras atenția cu povestea lui de viața. A fost in trecut director de banca. Radu Dumitrescu e obișnuit cu emisiunile televizate, de o buna perioada…

- Basistul trupei Holograf, Iulian Vrabete, iși povestește experiența din spital dupa ce s-a internat din cauza infecției cu COVID-19. "Am trecut prin Covid. Am cerut la 112 o evaluare, am fost preluat rapid si...

- Dan Bittman a pornit miscarea „Nu vreau”. Solistul ii indeamna pe romanii care sunt impotriva vaccinarii anti-covid si impotriva restrictiilor sa posteze pe Facebook o poza cu o hartie pe care sa scrie „Nu vreau”. Bittman a starnit astfel tot felul de reactii, unele si in randul colegilor de breasla.…

- Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a fost prezent sambata seara la protestele organizate in Bucuresti fata de restrictiile impuse de Guvern, ca urmare a numarului mare de imbolnaviri cu Covid-19. Cantaretul este cunoscut pentru mesajele sale publice impotriva restrictiilor impuse.

- Platforma oficiala RO Vaccinare continua sa prezinte relatarile inspamantatoare ale bolnavilor care au supravietuit formelor grave de COVID-19, dupa zile de chin in sectiile ATI. Josef Balla, un clujean de 46 de ani, a ramas marcat toata pe viata atat de propria-i suferinta, cat si cat de usor se poate…

- Pentru prima data in Romania, un barbat din judetul Alba a fost depistat cu COVID-19, in noaptea de vineri spre sambata, cu ajutorul unui caine politist, special antrenat, in Aeroportul International din Sibiu, unde pasagerul a ajuns de la Madrid, fiind vaccinat cu doua doze de imunizare, a declarat…

- Ministrul sanatatii al guvernului din Madrid, Carolina Darias, a declarat ca Spania ia in calcul sa administreze o a treia doza a vaccinului anti-Covid-19. Acesta s-a alaturat astfel discuțiilor privind necesitatea unei doze suplimentare, in contextul apariției variantei Delta. Peste jumatate din populatia…