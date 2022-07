Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez, Emmanuel Macron, liderul occidental care a petrecut cele mai multe ore la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin dupa izbucnirea razboiului, este acuzat ca tradeaza Ucraina. Ultimele cifre arata ca importurile franceze de gaz din

- Europa va trebui sa coexiste cu Rusia dupa incetarea acțiunilor militare din Ucraina, de aceea este necesar de continuat dialogul cu Moscova. Aceasta declarație a fost facuta de Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, intr-un interviu acordat Le Journal…

- Nu este o noutate faptul ca televiziunea publica rusa a promovat chiar de la inceputul invadarii Ucrainei tot felul de ironii la adresa Occidentului și a țarilor implicate direct in acest conflict. Recent, mass-media rusa pro-Kremlin l-a batjocorit pe Emmanuel Macron, facand referire la apelurile sale…

- Noul ministru francez de Externe Catherine Colonna efectueaza luni prima sa vizita in Ucraina, pentru a "exprima solidaritatea Frantei cu poporul ucrainean (...) impotriva agresiunii ruse", anunta luni Quai d'Orsay, relateaza AFP. Catherine Colonnaeste oficialul francez de cel mai inalt rang care viziteaza…

- S-a aflat ce a discutat Vladimir Putin la telefon cu Emmanuel Macron și Olaf Schulz. Cei trei lideri au avut o discuție in trei, in care președintele Franței și cancelarul Germaniei i-au cerut lui Vladimir Putin sa negocieze cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, serios și direct. Emmanuel Macron…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, sustine ca va fi nevoie probabil de "cateva decenii" pentru ca Ucraina sa fie confirmata ca membra a Uniunii Europene, transmite BBC. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat, luni, ca institutia isi propune sa prezinte in…

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Președintele rus Vladimir Putin a avut marți o discuție telefonica de peste doua ore cu omologul sau francez Emmanuel Macron, caruia i-a transmis ca Occidentul sa faca presiuni asupra Kievului pentru a opri „atrocitațile”, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters și de presa franceza .…