- Azerbaidjanul a declarat miercuri ca operațiunea militara in Nagorno-Karabah, controlata de Armenia, a continuat cu succes dupa ce SUA i-au cerut sa opreasca ostilitațile, iar Moscova a indemnat ambele parți sa inceteze varsarea de sange in regiunea disputata, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Dupa…

- Oficialii locali pentru drepturile omului spun ca cel putin 27 de persoane, inclusiv doi civili, au fost ucise dupa ce Azerbaidjanul a atacat zonele controlate de Armenia, transmite Ziare.com . Administratia prezidentiala a Azerbaidjanului a declarat ca, ceea ce a descris ca fiind o ”operatiune antiterorista”,…

- Azerbaidjanul a inceput operațiunile „antiteroriste” in regiunea separatista Nagorno-Karabah, aflata sub control armean. Tensiunile au fost ridicate de luni de zile in jurul enclavei etnice armene, recunoscuta la nivel internațional ca parte a Azerbaidjanului. Au fost ucisi 11 polițiști și civili azeri.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a discutat sambata cu prim-ministrul armean Nikol Pasinian, pentru a-si exprima ingrijorarea in legatura cu tensiunile in crestere intre Armenia si Azerbaidjan si cu redesfasurarea de trupe in regiunea disputata Nagorno-Karabah, informeaza dpa.

- Kremlinul a respins marti acuzatia prim-ministrului armean conform careia Rusia a esuat sa apere Armenia in conflictul acesteia cu Azerbaidjanul vecin si ca s-ar retrage din intreg Caucazul de Sud, informeaza Reuters si AFP.Intr-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica si care a fost…

- Rusia a atacat Ucraina cu rachete folosind un bombardier strategic Tupolev Tu-95. Autoritațile ucrainene au declarat alerta aeriana in toate regiunile țarii și a fost activata apararea antiaeriana

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat marti ca spera in incheierea unui tratat de pace intre Armenia si Azerbaidjan privind problema spinoasa a enclavei Nagorno-Karabah, in pofida dificultatilor, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Premierul armean Nikol Pasinian considera ca un nou razboi intre Armenia si Azerbaidjan este ”foarte probabil” si acuza Baku de ”genocid” al armenilor in regiunea separatista Nagorno Karabah, supusa de luni de zile unei blocade azere, relateaza AFP. Oficialul susține ca armata azera a creat un «ghetou»…