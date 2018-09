Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 10 septembrie, peste 140 de politisti maramureseni vor actiona in sistem integrat, suplimentar fata de dispozitivul curent, pentru desfasurarea in siguranta a festivitatilor specifice deschiderii anului de invatamant preuniversitar, anunta IPJ Maramures. Pentru ca noul an scolar sa inceapa in…

- In perioada 17 - 24 august au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 441 de persoane care fac obiectul unor semnalari in S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), in urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala…

- Aproape 32.000 de metri cubi de lemn, in valoare de peste 9.300.000 de lei, au fost confiscati de politisti in urma actiunilor desfasurate in primele sapte luni ale anului pentru protectia fondului forestier, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, Politia Romana precizeaza…

- Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat, la finele saptamanii trecute, faptul ca 1.090 de tineri au absolvit cele doua școli de agenți de poliție din țara, cea de la Campina și cea de la Cluj-Napoca, și au fost repartizați in teritoriu, pentru a incepe munca pentru care s-au pregatit.O ...

- "Politisti ai Directiei de Investigatii Criminale din Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrala, in colaborare Politia Federala din Belgia, regiunea Hasselt, au desfasurat in comun investigatii, intr-un dosar penal de criminalitate transfrontaliera,…

- Cinci persoane au fost arestate preventiv intr-un dosar vizand furturi de aparate electronice din societati comerciale din Belgia, prejudiciul fiind estimat la 500.000 de euro, potrivit unui comunicat al IGPR. "Politisti ai Directiei de Investigatii Criminale din Inspectoratul General…