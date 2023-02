Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou raport trimestrial, realizat de Imobiliare.ro pozitioneaza Iasiul pe locul 7 la nivel national, intr-un clasament al pretului mediu pe metru patrat pentru o locuinta. In fruntea clasamentului se afla Cluj Napoca, urmat de Bucuresti, Brasov, Constanta, Craiova si Timisoara. In ceea ce priveste…

- SCMU Craiova și Rapid au oferit, sambata seara, un spectacol baschetbalistic in Sala Polivalenta din Banie, incheiat, din pacate, cu o victorie la limita a bucureștenilor, scor 84-82. Meciul a fost in permanența pe muchie de cuțit, iar caștigatoarea s-a decis chiar in ultima secunda, in urma unei aruncari…

- Meteorologii de la ANM au actualizat, joi, avertizarile de vreme rea si anunta cod galben si portocaliu de precipitatii si vant puternic, pana sambata. Potrivit ANM, in intervalul 19 ianuarie, ora 14 – 21 ianuarie, ora 02.00, este cod galben. In zona montana si local in nordul Olteniei se vor acumula…

- CSM ABC Athletic Constanta a invins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 78-77 (22-16, 23-19, 18-21, 15-21), vineri, in Grupa B a Cupei Romaniei la baschet masculin, dar ambele echipe s-au calificat la turneul Final 8 al competitiei. Athletic Constanta merge mai departe din postura de castigatoare a grupei,…

- SCM ''U'' Craiova s-a calificat la turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei masculin, dupa ce a invins echipa CS Unirea Dej cu scorul de 3-0 (25-14, 25-14, 25-18), joi, in Banie, in mansa a doua a sferturilor de finala, potrivit Agerpres.Echipa din Banie castigase si prima mansa, desfasurata miercuri,…

- In perioada 4 – 20 decembrie 2022 Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin" a susținut 9 spectacole care s-au desfașurat cu casa inchisa, in cadrul turneului național „Pe drumul Craciunului", care a avut loc la Cluj-Napoca, Targu Mureș, Timișoara, Craiova, Suceava, Iași și București. Invitați…

- CSO Voluntari si SCM ''U'' Craiova au obtinut victorii, duminica, pe teren propriu, in etapa a 8-a a Ligii Nationale de baschet masculin, potrivit Agerpres.Vicecampioana CSO Voluntari a trecut de CS Municipal Galati cu 102-81, condusa la victorie de Maurice Jerome Charles Watson Jr, 19 puncte, 7 pase…