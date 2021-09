Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX, compania fondata de Elon Musk, va lansa miercuri prima sa misiune de turism spațial și cea mai ambițioasa de pâna acum, pentru ca cei patru civili nu vor ajunge doar câteva minute la 100 km altitudine, ci vor petrece trei zile pe orbita terestra, la viteza de 28.000 km/h. Misiunea…

- Capsula Starliner urmeaza sa se intoarca in fabrica pentru remedierea unor probleme la supapele sistemului de propulsie, se mentioneaza intr-un comunicat dat publicitatii de Boeing, potrivit DPA. O noua data de lansare va putea fi stabilita doar dupa finalizarea acestei operatiuni, a precizat Boeing,…

- Boeing a amanat marti lansarea capsulei CST-100 Starliner de la baza din Cape Canaveral din Florida, catre Statia Spatiala Internationala, din cauza unei defectiuni. Lansarea ar fi fost un zbor test crucial, dupa esecul aproape catastrofal al debutului acesteia din 2019, transmite Reuters, potrivit…

- Interesul pentru spațiul cosmic a fost la cote ridicate luna aceasta datorita lui Jeff Bezos și Richard Branson, cei doi miliardari care au efectuat zboruri suborbitale. Noua cursa spațiala nu mai are în prim-plan state care se dușmanesc, ci oameni foarte bogați care au orgolii, dar și planuri…

- Miliardarul englez Richard Branson, fondatorul companiei Virgin Galactic, i-a marturisit lui Stephen Colbert ca initial s-a gandit ca exista riscul ca organismul sau sa nu faca fata zborului spatial si ca atunci cand si-a dat seama ca va reusi „a fost un vis devenit realitate”. Colbert, care a fost…

- Miliardarul englez Richard Branson s-a aflat, duminica, la bordul navetei SpaceshipTwo Unity pentru o calaltorie istorica, ce marcheaza startul turismului spațial. Apartinand companiei Virgin Galactic și avandu-i la bord pe miliardarul englez Richard Branson și alte 5 persoane, naveta SpaceshipTwo Unity…

- Vedete de la Hollywood s-au trecut pe lista cu zboruri in spatiu a companiei Virgin Galactic. Staruri precum Leonardo DiCaprio, Tom Hanks si Lady Gaga vor zbura in spatiu. Lansarea lui Richard Branson in spatiu are loc duminca, la ora 16.00, potrivit mediafax. Ne apropiem cu pasi repezi de…

- Bezos, in varsta de 57 de ani, a decis sa renunțe la funcția de CEO Amazon. El va ramane președinte executiv și cel mai mare acționar al companiei, dar contul sau de Instagram arata ca are multe alte interese. Este un fan science-fiction și planuiește o plimbare in spațiu impreuna cu fratele sau, Mark,…