- Astazi, joi, 27 august, elevii de liceu susțin ultima proba scrisa a examenului de bacalaureat - sesinea de toamna, la Limba și literatura materna. Sunt așteptați 317 candidați, respectiv 285 de...

- Doua evenimente au pregatit artistii Operei Brasov, in ultima saptamana din august, pentru melomani, in Gradina de Vara. Primul este programat miercuri, 26 august 2020, de la ora 19.00. Este vorba despre „Armonii estivale”, un recital vocal-instrumental, in care solisti ai Operei Brașov…

- Si in aceasta saptamana, Opera Brasov s-a pregatit pentru iubitorii muzicii. „Eu te iubesc, romanta!” este spectacolul oferit brasovenilor sambata, 8 august 2020, de la ora 19:00, in Gradina de Vara a Operei Brasov. Spectacolul sta sub semnul creatiei lui Dan Mizrahy si se constituie,…

- A 28-a seara din pandemie, „Seara de gala a artei lirice”, in Gradina de vara Luna lui cuptor se va incheia cu un eveniment festiv la Opera Brasov. „Seara de gala a artei lirice” va reuni, intr-un singur program, atat opera, cat si opereta si baletul. Pandemia a transformat institutia…

- Melomanii brasoveni sunt asteptati, joi, 9 iulie 2020, de la ora 19.00, in Gradina de vara a Operei Brasov, la un recital eveniment: „Bun gasit, Domnule Mozart!”, dedicat geniului muzicii universale. In programul acestei seri sunt cuprinse arii, duete si tertete ilustrative pentru creatia…

- Opera Brasov incheie luna iunie cu un spectacol colaj de duete celebre, in doua reprezentatii cu program diferit, dar si cu o reprezentatie speciala pentru copii. Astfel, pentru melomani, joi, 25 iunie 2020, de la ora 19.00, in curtea de pe strada Bisericii Romane nr. 51, este pregatita prima…

- Institutul pentru Sanatate Publica a stabilit noile reguli pentru redeschiderea scolilor, care va avea loc in toamna. Printre acestea, clase de maximum 10-15 elevi, care sa stea 4 ore pe zi la școala, ore de 30 de minute, iar restul clasei, prin rotație, va face școala online, informeaza edupedu.ro.…