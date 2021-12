Începe testarea elevilor în școli. Care este procedura și cum se folosesc testele Covid-19 (VIDEO) Elevii revin in banci in ziua de joi, 2 decembrie 2021. La aceasta data incepe și testarea pentru COVID-19, la care se vor folosi teste pe baza de saliva. Ministrul Sanatații și ministrul Educației au explicat cum se folosesc testele și care este procedura, prin intermediul unui videoclip. Testarea elevilor se va face in sala de clasa sau in alte spații din școala, sub indrumarea unui cadru medical sau la domiciliu, sub observația parinților. Joi incepe testarea elevilor in școli, pentru COVID-19 Incepand de astazi, elevii ar urma sa fie testați periodic pentru COVID-19, cu teste rapide antigen.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

