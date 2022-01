Noul sezon Survivor Romania aduce la start lupta dintre doua triburi: FAIMOȘII și RAZBOINICII! Concurenții se vor confrunta zi de zi in provocari dintre cele mai diverse pentru imunitate și avantaje. Din echipa FAIMOȘILOR fac parte vedete din toate domeniile, precum: artiști care au reușit prin munca lor sa sparga... The post Incepe Survivor Romania. Cum se numesc echipele și cine sunt concurenții appeared first on Tabu .