Începe SoNoRo Musikland, a VI-a ediție Cea de-a VI-a ediție a Festivalului SoNoRo Musikland va avea loc in perioada 25 iulie – 4 august in Brașov, Sighișoara și in cateva sate din arealul Colinelor Transilvaniei: Cristian, Rașnov, Cincu, Meșendorf, Criț și Viscri. Vor fi 13 concerte, dintre care trei jam sessions surpriza, sustinute de 16 artisti instrumentisti romani si straini sub bagheta dirijorului Cristian Orosanu. SoNoRo Musikland incepe cu un concert susținut impreuna cu Filarmonica Brașov in Piața Sfantul Ioan, un spațiu urban recaștigat de orașul de la poalele Tampei pentru evenimente culturale in aer liber. Programul editiei… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

