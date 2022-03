Începe simularea pentru examenul de bacalaureat pentru elevii din anii terminali Elevii claselor a XII-a si a XIII-a (seral/frecventa redusa) de liceu vor sustine, astazi, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de bacalaureat, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti va avea loc proba obligatorie a profilului proba scrisa, iar miercuri proba la alegere a profilului si specializarii. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine pe 31 martie proba scrisa la Limba si literatura materna. Rezultatele vor fi afisate pe 14 aprilie. Proba va incepe la ora 9,00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a XII-a din Iasi dau saptamana aceasta piept cu simularea probelor pe care le vor sustine la examenul de bacalaureat, care le va decide viitorul. Astfel, prima proba este programata astazi, la limba si literatura romana. Marti va avea loc proba obligatorie a profilului, proba la alegere…

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a (seral/frecventa redusa) de liceu vor sustine, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de bacalaureat, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Simulare BAC 2022. Elevii claselor a XII-a si a XIII-a de liceu vor sustine, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de bacalaureat, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti va avea loc proba obligatorie a profilului proba scrisa, iar miercuri…

- Elevii claselor a XII a si a XIII a seral frecventa redusa de liceu vor sustine, luni, 28 martie, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de bacalaureat, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Marti va avea loc proba obligatorie a profilului proba scrisa,…

- In aceasta saptamana a fost aprobata organizarea simularii evaluarii naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simularii probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, in anul școlar 2021—2022, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naționale și cu scopul de a optimiza…

- Social A fost aprobat calendarul simularilor pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat 2022 ianuarie 26, 2022 15:14 Ordinul ministrului Educației privind organizarea simularii Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simularii probelor scrise ale examenului de Bacalaureat, in anul…

- SIMULARE Bacalaureat și Evaluare Naționala 2022: CALENDARUL probelor. Pe ce data vor susține elevii simularea examenelor SIMULARE Bacalaureat și Evaluare Naționala 2022: CALENDARUL probelor. Pe ce data vor susține elevii simularea examenelor Vești noi pentru elevii din țara. Simularile pentru examenul…

- Elevii din clasele a VIII-a si a XII-a din scolile iesene vor sustine la finalul acestei luni simularea Evaluarii nationale si a Bacalaureatului in cadrul unei sesiuni organizate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi. Institutia ieseana organizeaza in fiecare an o astfel de sesiune suplimentara…