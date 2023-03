Simularea examenului național de Bacalaureat incepe luni, 27 martie 2023, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 28 martie 2023, va avea loc proba obligatorie a profilului, urmata de proba la alegere a profilului și a specializarii care se se va desfașura miercuri, 29 martie 2023. Joi, 30 martie 2023, elevii claselor a XII-a, care studiaza in limba minoritaților naționale vor susține proba scrisa la Limba și literatura materna. Simularea probelor scrise in cadrul examenului național de Bacalaureat 2023, pentru cei 4.208 elevi se desfașoara in 64 de unitați de invațamant preuniversitar…