- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca reducerile productiei de petrol sunt necesare pentru a mentine un anumit nivel al preturilor, contrazicand asigurarile altor lideri ai grupului de producatori OPEC+ ca nu incearca sa gestioneze piata in acest fel, transmite Reuters, citat de news.ro.Statele…

- Proteus Ocean Group este o organizație al carei co-fondator este Fabien Cousteau, nepotul celebrului explorator oceanic Jacques Cousteau, și dorește crearea unei construcții extraordinare, pe care o numesc „o stație spațiala subacvatica a oceanului”, care ar urma sa fie amplasata la aproximativ 20 de…

- Noua persoane suspectate ca apartin unei retele de trafic de migranti, care furniza acte false candidatilor la exil in Statele Unite sau in Europa, au fost arestate in Columbia, a anuntat vineri Parchetul de la Bogota, noteaza AFP, citat de Agerpres.Suspectii, printre care un fost functionar al politiei…

- Statele Unite iși vor mari numarul de distrugatoare din sudul Spaniei de la patru la șase, in cadrul unui acord de consolidare a relației lor strategice bilaterale, au anunțat luni cele doua țari. Acordul survine in urma angajamentului asumat in iunie anul trecut de președintele american, Joe Biden,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa la Piatra Neamț, ca impozitarea progresiv nu poate fi introdusa aceasta pana cand ANAF nu va fi complet digitalizata."Pana cand ANAF-ul nu va fi digitalizat, nu sunt unul dintre sustinatorii introducerii impozitarii progresive.…

- Fostul presedinte american Bill Clinton a declarat, intr-un interviu acordat postului irlandez de televiziune RTE, ca regreta rolul pe care l-a avut in convingerea Ucrainei de a renunta la armele nucleare in 1994, sugerand ca Rusia nu ar fi invadat aceasta tara, daca Kievul ar fi dispus astazi de un…

- Proiectul de regulament este conceput pentru a se asigura ca nivelul ”capacitatii de productie a tehnologiei net zero din Uniune este suficienta pentru a satisface cel putin 40% din nevoile anuale de implementare ale Uniunii”, se arata in document. UE este ingrijorata ca intreprinderile europene se…

- Dupa anulari anuntate marti de site-urile fanilor din Marea Britanie, site-ul gigantului american Ticketmaster indica miercuri ca toate concertele sale din Statele Unite, in Irlanda si in Franta sunt anulate.Nici cantaretul in varsta de 29 de ani, nici agentii sai nu au dat o explicatie.Justin Bieber…