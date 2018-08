Maramures: Cati copii au fost abandonati in anul 2017

In cursul anului 2017, in unitatile sanitare din judetul Maramures au fost abandonati un numar de cinci copii, se arata in raportul de activitate pe anul trecut al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures. In aceste cazuri, cei de la DGASPC au realizat urmatoarele:… [citeste mai departe]