Stiri pe aceeasi tema

- O treime dintre membrii Biroului National al USR au convocat sedinta forului de conducere pentru duminica, la ora 12.00, pentru a aproba publicarea inregistrarii in care Dacian Ciolos a amenintat cu demisia. La randul sau, Dacian Ciolos afirma ca, statutar, sedinta ar putea avea loc cel mai devreme…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, spune ca este de neacceptat „chemarea partidului la arme”, sub pretextul ca el vrea sa il distruga sau sa il dea cuiva. Are și un mesaj pentru Dan Barna, ale carui declarații le considera „stangacie”: „Ii ințeleg neputința (…), am refuzat sa ii comentez gafele”. Dacian…

- Liderul USR Dacian Ciolos a declarat vineri dimineața, 4 februarie, pentru Libertatea, ca nu se pune problema sa plece din partid, dupa ce in ședința interna de joi seara a transmis ca daca Biroul Național ii va respinge programul de reforma propus iși va depune mandatul, potrivit surselor participante…

- Framantarile din ultima perioada din USR au explodat, joi seara, intr-o ședința a Biroului Național in care Dacian Cioloș a amenințat ca demisioneaza daca partidul nu va fi de acord cu programul sau politic propus in ședința. Dan Barna l-a acuzat pe acesta ca vrea partidul „pe persoana fizica” și ca…

- Unii dintre liderii USR acuza un santaj dupa ce președintele partidului, Dacian Cioloș, a spus in ședința interna de joi, 3 februarie, ca daca nu i se va vota programul propus va demisiona , si reamintesc ca partidul a mai trecut printr-un asemenea episod cu Nicusor Dan, care a demisionat din USR. „Dacian…

- Framantarile din ultima perioada din USR au explodat, joi seara, intr-o ședința a Biroului Național in care Dacian Cioloș a amenințat ca demisioneaza daca partidul nu va fi de acord cu programul sau politic propus in ședința. Dan Barna l-a acuzat pe acesta ca vrea partidul „pe persoana fizica” și ca…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, despre datele privind incasarile la bugetul de stat, ca in luna ianuarie avem incasari mai mari cu 31% fata de luna ianuarie 2021, un plus in suma neta de 7 miliarde de lei, potrivit news.ro. Premierul Nicolae Ciuca…

- Noul Guvern, condus de Nicolae Ciuca, se reunește din nou, vineri, intr-o ședința extrem de importanta. Rectificarea bugetara și deficitul sunt pe ordinea de zi. Chiar premierul liberal a declarat, joi, dupa investitura, ca el și echipa sa va vor analiza, in sedinta, elementele privind rectificarea…