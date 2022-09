Incepe scoala!: Recomandari pentru elevi si profesori in contextul pandemiei cu Sars-cov-2 si al apropierii sezonului gripal

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou an școlar aduce noi provocari; oameni noi, locuri noi, situații noi. Ma gandesc la copiii care merg pentru prima data la școala, la cei care incep un nou ciclu sau la cei transferați dintr-o școala intr-alta.

- Incepe școala: structura anului școlar 2022-2023. Modificari aplicate din 5 septembrie. Noutați pentru elevi, parinți și profesori Structura anului școlar 2022-2023: cursuri și vacanțe * „Scoala altfel”, „Saptamana verde” * Incheierea cursurilor pentru clasele VIII și XII-XIII * Vacanța din februarie…

- Noul regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aduce multe schimbari incepand cu anul scolar 2022. Unele dintre acestea redefinesc modul de evaluare si notare pentru elevi, desfiintarea tezelor, plan individualizat de invatare pentru elevi si actiuni de invatare…

- Cinci barbati din Bacau sunt acuzati de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii, dupa ar fi prezentat contracte de cesiune a drepturilor de autor incheiate in fals pentru a obtine indemnizatia de sprijin acordata in contextul pandemiei de COVID-19. ‘Din cercetari…

- Potrivit notelor de la Evaluarea Naționala, in Argeș, 17 copii au reușit nota maxima: 10. Aceștia provin din multe școli din județe, inclusiv Albota și Corbi. Școala cu cei mai mulți elevi de nota 10, 3 la numar, este „Mircea cel Batran” din Pitești. Notele de 10 pe materii sunt insa foarte multe fața…

- De mai multi ani, numerosi elevi elevi de la sase scoli si doua licee din Pitesti fac educatia fizica in niste sali de clasa vechi si inghesuite. Compania Nationala de Investitii a incheiat mai multe contracte anul trecut pentru realizarea unor sali de sport, insa in unele cazuri lucrarile merg foarte…

- Școala siguranței Tedi pentru cei 37.075 de elevi de clasa I din toata țara care au frecventat cursurile in anul școlar 2021-2022, ore online, ore desfașurate la școala, schimbari de ritm impuse de pandemie, dar același entuziasm și bucurie. Dupa ce au ascultat cu mare interes și și-au indreptat toata…