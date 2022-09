Începe şcoala! Aproape 3 milioane de elevi şi preşcolari sunt aşteptaţi de astăzi la cursuri Aproape 3 milioane de elevi si prescolari incep luni cursurile noului an scolar 2022 – 2023 in peste 17.800 de unitati de invatamant. Dupa doi ani de restrictii in contextul pandemiei de COVID-19, parintii vor avea acces la festivitati. Anul scolar 2022 – 2023 are o durata de 36 de saptamani de cursuri si se va incheia pe 16 iunie 2023. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 2 iunie 2023. Pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani si se incheie la data de 9 iunie 2023.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

