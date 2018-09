Stiri pe aceeasi tema

Jumatate dintre elevii participanți la ediția de anul trecut a Electronics Summer University de la Timișoara au devenit ulterior studenți ai Universitații Politehnica, gazda evenimentului. Provenind din zone considerate defavorizate, tinerii invața ce inseamna viața de student, dar iși dezvolta și abilitațile…

Cea mai grava situatie este in mediul rural, acolo unde mai bine de jumatate dintre scoli de gradinite nu au nici paza si nici sisteme de supraveghere. Practic sunt lasate de izbeliste in caz de furturi sau de vandalizari.

Inca mai aveți timp sa va inscrieți la școala de vara Youth Elite, de la Universitatea de Vest din Timișoara. Vor invața și se vor perfecționa la UVT 60 de elevi olimpici și șefi de promoție din licee.

Sa mergi la școala și in vacanța? Da, daca asta inseamna sa te transformi in... detectiv! Copiii intre 8 și 11 ani sunt așteptați la o aventura in Cetate, la finele careia vor ști mai multe despre orașul lor.

Mobilizare impresionanta in comuna Arcani. Peste 50 de localnici au organizat o acțiune de ecologizare a raului Jaleș, dupa ce au vazut cata mizerie lasa unii oameni in urma lor. 700 de saci de deșeuri au reușit sa stranga voluntarii de pe cursul raului. Aceștia au vrut sa traga astfel un semnal de…

Dupa examenul de Evaluare Naționala ale carui rezultate le-au aflat marți, 19 iunie, elevii din Timiș au depus 618 contestații, conform Inspectoratului Școlar Județean. Au fost contestate, in Timiș, 368 de note la Limba și Literatura Romana, 243 la Matematica și șapte la Germana.

Unitatea fragila a Europei se destrama pe masura ce disputa cu privire la migratie se propaga pe intreg continentul.Daca nu se va ajunge la un acord la summitul UE de la sfarsitul acestei luni este in pericol libera circulatie in interiorul statlor membre ale spatiului Schengen.

Romania va gazdui meciuri la Euro 2020, dar problemele cu transportul sunt din ce in ce mai mari. Ambițiosul plan de a asigura un tren direct intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni a fost tras pe linie moarta. In schimb, autoritațile vor revitaliza autogara de langa aeroport, iar deplasarea fanilor…