Începe Saber Guardian 23, cel mai mare exercițiu militar. Principalele secvențe ale exercițiului, la Cincu Peste 10.000 de militari cu peste 1.700 de mijloace tehnice din 13 tari aliate vor participa la exercitiul NATO, Saber Guardian 23. Conducerea Ministerului Apararii Naționale ( MApN ) anunța ca va participa la ceremonia de deschidere a „Saber Guardian 23”, cel mai mare exercitiu militar , la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta „Smardan”. Vor fi aproximativ 10.000 de militari, din care peste 5.000 sunt militari romani, transmite Mediafax . Ceremonia de deschidere a exercițiului multinațional „Saber Guardian 23” (SG23) va avea loc luni, 29 mai, de la ora 11.00, la Centrul Secundar de Instruire… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

