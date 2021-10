Stiri pe aceeasi tema

- Hunedorenii fac coada la centrele de vaccinare. Doar ieri au fost administrate un numar record de doze in centrele de vaccinare din județ și la medicii de familie. In total au fost administrate 3.182 de doze, din care 1.775 doze – Pfizer-BioNTech, 1.299 doze Johnson&Johnson și 109 doze…

- Rata de vaccinare a romanilor care traiesc in Italia este similara cu cea a populației din aceasta țara și a depașit 80%, a anunțat joi CNCAV. Organizarea campaniilor de vaccinare din Romania și Italia a fost tema unei intalniri in sistem de videoconferința, organizata joi, la care au participat…

- Articolul Incepe distribuirea bonurilor de masa catre cetațenii care se vaccineaza anti-Covid. Care este valoarea se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Centrele de vaccinare au inceput sa primeasca bonurile de masa pe care le vor distribui persoanelor cu schema completa. Fiecare persoana va primi…

- Doar 7.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. 7.376 de persoane au fost...

- Peste 10.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.369.655 de persoane vaccinate, din care 5.252.185 cu schema completa, arata Mediafax. 10.184…

- Angajații din centrele rezidențiale in care locuiesc persoane cu diverse afecțiuni, batrani și copii aflați in grija statului trebuie sa prezinte dovaca vaccinarii. In caz contrar trebuie sa se testeze pentru COVID-19 pe banii lor sau sa prezinte de la medic dovada ca nu se pot vaccina, a spus ministrul…

- Deși cazurile de infectare cu coronavirus cresc extrem de mult, numarul romanilor care se vaccineaza ramane mic. Conform datelor furnizate de autoritați, in ultimele 24 de ore s-au vaccinat cu prima doza din ser doar 7.240 de persoane, in timp ce rapelul l-au facut 3.415 persoane. De la debutul campaniei…

- Campania „Orașul vaccineaza satul” se aproprie de final, iar peste 3.800 de persoane din mediul rural au fost imunizate de echipele mobile, cu ser Pfizer sau Johnson & Johnson. In județ, numarul persoanelor vaccinate cu schema completa se aproprie de 220.000.