Meteolorogii de la ANM anunța, incepand de vineri seara, ploi in aproape toata țara. In Capitala, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Dar, in vest, nord si centru, dar si la munte precipitatiile se vor transforma in ninsori, incepand din noaptea de sambata spre duminica. In 13 judete din Crisana, Banat, Maramures, nordul Transilvaniei si zona montana, va fi in vigoare o avertizare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, ninsori si viscol. In Capitala, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Informarea meteo ANM expira luni seara Administratia Nationala de Meteorologie…