- Un atac cu o mașina-capacana, atribuit de autoritați talibanilor, a provocat moartea a cel puțin 21 de oameni și a ranit alți 90 în estul Afganistanului, transmite AFP. Președintele afgan Ashraf Ghani a acuzat talibanii ca sunt responsabili pentru atac. Acest atentat, venit dupa…

- Retragerea din Afganistan a contingentelor angajate in cadrul Misiunii NATO „Resolute Support” a inceput in mod „coordonat”, iar toate masurile au fost luate in vederea asigurarii securitatii, a declarat joi un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice pentru AFP.

- Membrii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii se reunesc marti, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii fiind incluse subiecte privind starea de securitate in regiunea Marii Negre si implicatiile pentru Romania, precum si incheierea misiunii NATO Resolute Support din…

- Statele Unite vor trimite temporar intariri in Afganistan pentru a proteja retragerea anuntata a fortelor coalitiei internationale, a indicat joi comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, transmite AFP. 'Vom trimite resurse suplimentare pentru a proteja forta…

- Aliatii din cadrul NATO si-au anuntat miercuri decizia de a incepe retragerea fortelor lor angajate in misiunea din Afganistan de la 1 mai pentru a o finaliza "in cateva luni", potrivit unui comunicat publicat de Alianta si citat de AFP. "Aliatii au decis ca noi vom incepe sa ne retragem…

- NATO nu a luat nicio "decizie finala" privind retragerea fortelor sale armate din Afganistan pana la 1 mai, a declarat joi secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. "Nu am luat o decizie finala asupra viitorului prezentei noastre.…