Începe recenzarea pe teren a românilor care nu s-au autorecenzat online Pe 31 mai 2022, incepe etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online. Vor fi vizitate si gospodariile populatiei care nu au finalizat corect si complet chestionarele de recensamant. Se vor colecta date de la toate persoanele, indiferent de cetatenie, care la momentul de referinta al recensamantului aveau resedinta obisnuita in Romania. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022 incepe pe 31 mai. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, informeaza Institutul National…

- Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022 incepe marți, pe 31 mai. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, transmite Institutul National…

- Institutul National de Statistica (INS) incepe, pe 31 mai 2022, etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Conform…

- Astazi, 27 mai, este ultima zi in care va mai puteți face recensamantul online. Incepand de azi, recenzorii vor bate din usa in usa la cei care nu au apucat sa completeze formularele online. Cine refuza sa ofere informatii risca sa primeasca amenda. 27 mai este ultima zi in care romanii se pot autorecenza…

- Avocatul Gheorghe Piperea a analizat ordonanța privind recensamantul, aratand cat de pompieristica ar fi. Pentru amatorii de curiozitați, cateva extrase din OUG nr.19/2020 privind recensamantul populației și al locuințelor pot fi aur: -art. 3 alin.1: prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza organizarea…

- La doar 19 ani, Karina Maisha, fiica lui Mihai Gadea, bifeaza o performanța unica in Romania: se pregatește de lansarea primei sale piese și o va posta integral pe Youtube luni, 17 mai, la ora 17.00. Potrivit showblitz.ro, marea surpriza o constituie faptul ca melodia a fost compusa de ea, la fel și…

- Institutul National de Statistica (INS) reinventeaza termenul „locul nasterii“ și vine cu noi explicatii privind completarea chestionarului pentru autorecenzare, derutand romanii. Dupa o luna și jumatate de la inceputul recensamantului populației și locuințelor, faza online, Institutul Național de…

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca incheie contracte de prestari servicii pentru recenzorii care vor realiza colectarea datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din municipiul Constanta.Conform autoritatilor, se va participa la instruirea organizata de UJIR, la o data comunicata ulterior…