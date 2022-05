Dupa ce etapa de autorecenzare (online) s-a incheiat, urmeaza ca recenzorii sa iasa pe teren. Pentru etapa de recenzare ce presupune deplasarea acestora la ușa celor care fie nu s-au autorecenzat, fie nu au completat complet chestionarele de recensamant. Aceasta procedura presupune un interviu fața in fața, realizat cu ajutorul tabletelor. Și se va incheia […] The post Incepe recenzarea pe teren a populației. Cum recunoașteți un recenzor care vine la ușa first appeared on Ziarul National .