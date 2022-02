Începe recensământul populației, exclusiv ONLINE. Cum te înregistrezi Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania incepe marți, 1 februarie. Acesta se va desfasura exclusiv online. Rezultatele finale vor fi publicate in decembrie 2023. Recensamantul incepe prin preluarea datelor din sursele administrative și se va desfașura in trei etape: I etapa: 1 februarie – 13 martie 2022 – preluare date și popularea bazei de date […] The post Incepe recensamantul populației, exclusiv ONLINE. Cum te inregistrezi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

