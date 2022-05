Stiri pe aceeasi tema

Peste 11 milioane de chestionare au fost transmise in etapa de autorecenzare din cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor. In cele 11 saptamani de recensamant complet digitalizat, Institutul Național de Statistica a stabilit o premiera absoluta: Romania este țara din UE care a inregistrat…

Recensamantul Populației și Locuințelor, cel mai mare eveniment social al anului 2022, se va incheia pe 17 iulie. Etapa de autorecenzare a fost prelungita pana pe 27 mai, dupa ce numarul celor care au dorit sa se autorecenzeze a depașit toate așteptarile, Institutul Național de Statistica primind…

In luna martie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6401 lei, cu 342 lei (+5,6%) mai mare decat in luna februarie 2022, informeaza Institutul Național de Statistica. Castigul salarial mediu net a fost 3937 lei, in creștere fata de luna precedenta cu 216 lei (+5,8%).

STIRIPESURSE.RO prezinta rezultatele etapei de autorecenzare din cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor care se face pe site-ul special dedicat, recensamantromania.ro, cu o saptamana inainte de finalul ei și inainte de intrarea recenzorilor in teren. Astfel, Institutul Național de Statistica…

Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere accentuata a preturilor in industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres.

Coaliția pentru Apararea Statului de Drept, un ONG condus de avocata Elena Radu, anunța ca a sesizat luni, 21 martie, Avocatul Poporului cu privire la recensamantul populației, proces demarat recent de Institutul Național de Statistica.

Femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente la 1 ianuarie 2021, respectiv 9,814 milioane de persoane, informeaza luni Institutul National de Statistica.

Numarul vizitatorilor straini in Spania a crescut de cinci ori luna trecuta, la aproape 2,5 milioane, comparativ cu ianuarie 2021, a anuntat joi Institutul National de Statistica din Spania (INE), transmite Reuters.