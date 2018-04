Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe in Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Arabia Saudita va trimite trupe in Siria in cadrul coalitiei conduse de Statele Unite daca o decizie cu privire la largirea acestei coalitii va fi luata, a declarat marti ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, relateaza Reuters si AFP. "Suntem in discutii cu SUA si am fost inca de…

- Misiunea fortelor americane desfasurate in Siria "nu s-a schimbat", iar presedintele Donald Trump doreste ca acestea sa revina in Statele Unite "cat mai curand posibil", a declarat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit AFP."Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat miercuri seara la telefon despre situatia din Siria, au indicat o sursa apropiata presedintiei turce si un comunicat al Casei Albe, relateaza AFP si Reuters.Citește și: Franța trage semnalul de…

- Președintele american, Donald Trump, a sugerat ca Arabia Saudita ar trebui sa plateasca Statele Unite pentru ca acestea sa-ți mențina trupele in Siria. Deși Trump susține ca administrația sa iși dubleaz

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, luni, ca relatiile dintre Ankara si Washington au ajuns intr-un ”punct critic” din cauza sustinerii pe care o acorda Statele Unite kurzilor din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Relatiile cu Statele Unite sunt intr-un…