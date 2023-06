Stiri pe aceeasi tema

- In prima sa aparitie publica dupa anuntul privind inculparea sa penala in ancheta privind documentele clasificate gasite la locuinta din Mar-a-Lago, Florida, fostul presedinte american Donald Trump si-a intensificat, sambata, atacurile la adresa Departamentului de Justitie al SUA, relateaza Reuters.…

- Marea Britanie va gazdui primul summit global dedicat inteligentei artificiale (IA) la sfarsitul acestui an, cu scopul de a realiza o abordare holistica pentru atenuarea riscurilor asociate tehnologiei, a anuntat miercuri, la Washington, prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, transmite AFP. „IA are un…

- Sub-secretarul american de stat pentru Asia de Sud-Est, Daniel Kritenbrink, va efectua o vizita oficiala la Beijing in zilele urmatoare, a anuntat sambata Departamentul de Stat de la Washington, care face astfel un nou efort in directia incalzirii relatiilor dintre SUA si China, relateaza AFP, informeaza…

- SUA sunt pregatite sa respecte limitele privind numarul de focoase nucleare stabilite de Tratatul New START (Noul START) "atat timp cat Rusia face acelasi lucru", a declarat vineri un consilier al presedintelui american Joe Biden, relateaza AFP.Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala…

- Potrivit publicației, autoritațile americane vor obliga intreprinderile americane sa notifice guvernului noile investiții in companiile de tehnologie chineza.In plus, companiilor de tehnologie americane li se va interzice sa faca unele tranzacții cu China in „sectoare critice”, inclusiv achiziționarea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul american Joe Biden, au semnalat marti, intr-o conversatie telefonica, dorinta ca China sa ajute la "accelerarea" cautarii unei solutii la razboiul din Ucraina, au declarat surse diplomatice franceze, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Președintele american Joe Biden a declarat la inceputul acestei saptamani ca planuiește sa vorbeasca ”in curand” cu omologul sau chinez, Xi Jinping. Aceste discuții au loc periodic, la cateva luni, insa momentan au trecut peste 4 luni de cand cei doi lideri de stat au discutat. Xi Jinping merge in Rusia,…