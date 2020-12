Începe RĂZBOIUL între partidele politice! La negocieri se vine cu bună-credință Alina Gorghiu, unul dintre liderii liberali, a declarat la Digi24 ca PNL așteapta sa vada exact cate mandate va avea in viitorul parlament și se gandește la o soluție pentru a forma majoritatea parlamentara in jurul unui premier care „spera” sa fie liberal. Senatoarea a exclus orice discuție cu PSD și, in perspectiva unei majoritați „proeuropene, sanatoase și ințelepte”, le-a transmis un mesaj posibililor parteneri din USR PLUS: la negocieri se vine cu buna-credința și echilibru, nu cu prejudecați și condiționari. „In acest moment, mai important decat cine va fi pe prima poziție sau a doua va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

