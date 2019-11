Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! PNL a caștigat detașat alegerile prezidențiale la Dej, iar ziarul nostru publica IN EXCLUSIVITATE cifrele obținute de cei doi candidați. Așa cum Dej24.ro a anunțat in PREMIERA inca de la ora 22 – inainte ca toate voturile sa fie numarate – la nivelul municipiului Dej PNL a caștigat, din…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, spune ca PSD nu a inregistrat un esec in primul tur al alegerilor prezidentiale, candidatul partidului, Viorica Dancila, fiind in turul doi. Firea a precizat ca, la Bucuresti, social-democratii au avut in plus zece mii de voturi fata de alegerile europarlamentare.

- PNL castiga, pentru prima data dupa 1989, alegerile din judetul Vaslui, candidatul Klaus Iohannis obtinand 32,39% din voturile valabil exprimate, in timp ce candidatul PSD, Viorica Dancila, a fost votata de 31,5% dintre persoanele prezente la urne. Pe locul trei s-a clasat Dan Barna, care…

- Ziarul Unirea Rezultatele finale ale exit-poll-urilor la alegerile prezidențiale 2019: Iohannis MARELE CAȘTIGATOR al turului 1. Dancila intra in turul 2 daca nu vor fi SURPRIZE majore la votul din diaspora Potrivit datelor finale, dupa centralizarea tururor chestionarelor (peste 23.000), dupa inchiderea…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur. Dancila a declarat,…

- Președintele PSD Viorica Dancila iși va prezenta programul de prezidențiabil, in cadrul unui eveniment care va avea loc sambata la Romexpo, incepand cu ora 11.00, in prezența a circa 10.000 de persoane, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.Evenimentul este programat sa se desfașoare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, 12 contestatii impotriva inregistrarii candidaturilor lui Mircea Diaconu, Klaus Iohannis, Hunor Kelemen, Dan Barna, Theodor Paleologu si Viorica Dancila pentru alegerile prezidentiale. Hotararile sunt definitive.

- Avocatul Gheorghe Piperea reactioneaza la decizia premierului Viorica Dancila de a oferi STS atribuții in alegerile prezidențiale: tabletele din toate secțiile de vot din țara, care monitorizeaza prezența la urne, vor aparține STS, iar voturile vor fi numarate tot cu softul STS. Piperea sustine ca…