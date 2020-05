Stiri pe aceeasi tema

- China a recunoscut, sambata, ca pandemia Covid-19 a dezvaluit „ lacune ” in sistemul sau de sanatate și de prevenire a bolilor infecțioase, observații care vin pe fondul criticilor președintelui american Donald Trump. Debutul crizei a fost dur: ingrijitorii care se confruntau cu o boala pe atunci necunoscuta,…

- Este vorba de o noua escaladare a conflictului sino-american cu privire la originea noului coronavirus . Inainte de criza Covid-19, am vazut deja un anumit nivel de coordonare a propagandei intre Rusia și Republica Populara Chineza, a declarat Lea Gabrielle, coordonatorul centrului pentru analiza și…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a aratat joi deschis unei cooperari cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a lupta impotriva poliomielitei, in pofida deciziei Statelor Unite de a sista finantarea agentiei ONU pentru modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, noteaza…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…

- Documentul, obținut de The Saturday Telegraph, conform The Sun, are 15 pagini și ar conține informații obținute de la serviciile secrete din SUA, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelanda. Acesta arata ca Republica Chineza, prin pastrarea secretului din jurul virusului, a generat un ”atac la…

- Un dosar spion bomba a dezvaluit cum China a mințit lumea cu privire la noul coronavirus acoperind izbucnirea pandemiei care pana astazi a omorat 239.623 de oameni in intreaga lume. Documentul, obținut de The Saturday Telegraph, conform The Sun, are 15 pagini și ar conține informații obținute…

- In timp ce tot mai multe țari și-au manitestat banuieli ca laboratorul P4 (foto) din Wuhan se afla la originea epidemiei de COVID-19, secretarul de stat american, Mike Pompeo, a acuzat China ca blocheaza accesul la aceasta instituție, scrie Washington Times. Intr-un interviu televizat, el a explicat…

- Oficiali chinezi au încercat sa influențeze responsabili guvernamentali germani, cu speranța de a obține comentarii pozitive legate de gestionarea epidemiei de coronavirus de catre Beijing, scrie duminica ziarul german Die Welt, preluat de AFP.Înalți funcționari și angajați ai ministerelor…