Incepe proiectul care va schimba invatamantul romanesc In lunile urmatoare vor fi selectati 60 de experti din toata tara care vor pune la punct metode si programe prin care vor pregati 900 de formatori de profesori. Acestia din urma se vor intalni fata in fata cu fiecare dascal, timp de 60 ore, iar fiecare profesor va mai avea inca 60 de ore de pregatire online. Zilele acestea, mai multi profesori din tara au primit chestionare din partea Ministerului Educatiei. Profesorii care vor intra in programul de formare vor primi cate 600 de lei de fiecare. Angajarea expertilor care vor antrena formatorii de profesori depinde acum de ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

